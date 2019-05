Como, 24 maggio 2019 - Un regalo di sicuro gradito quello che Fondazione Cariplo ha voluto fare al Comune di Como concedendo altri tre anni di proroga alla sistemazione di Villa Olmo, prevista entro la primavera di quest'anno e slittata al 2022. Il rischio per Palazzo Cernezzi era di perdere i 5 milioni assegnati al progetto, per fortuna il nuovo termine fissato al 31 marzo 2022 consentirà di ultimare gli interventi di restauro della villa, sistemazione della serra, degli impianti e i completare i lavori su Villa Saporiti.

"Grazie a Fondazione Cariplo per la fiducia accordata e al suo presidente, Giuseppe Guzzetti, per la grande sensibilità dimostrata" si legge in una nota diffusa dall'amministrazione cittadina. Palazzo Cernezzi per il triennio 2019 - 2021 ha previsto, oltre ai fondi già stanziati dalla Fondazione Cariplo, ulteriori fondi per 1,35 milioni nel 2019 e per 1,5 milioni nel 2020 e nel 2021.