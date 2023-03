Como, condannato per i maltrattamenti e le violenze alla moglie, va in carcere

L'uomo è stato portato in carcere al Bassone

Como - Condannato in via definitiva a 6 anni e 10 mesi di carcere per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, è stato portato in carcere al Bassone dalla Squadra Mobile, in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Como.

L’uomo, 51 anni di Albate, nel 2020 aveva deciso di andare a processo per negare le accuse della ex compagna, per fatti che si erano verificati da giugno 2016 a gennaio 2017, anche in presenza dei figli piccoli.

La donna lo aveva accusato di mesi di aggressioni e maltrattamenti, e di alcuni episodi di violenza sessuale, quando era stata immobilizzata dall’ex compagno. Ora, al termine dei ricorsi, la condanna è diventata definitiva ed è stata eseguita.