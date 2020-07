Un bottino di bottiglie

di whisky, che Atif Hameed, pakistano di 34 anni, ha cercato di rubare all’Esselunga di via Carloni. Le ha prese dagli scaffali, per oltre 100 euro, e le ha infilate nello zaino. Ma al momento di superare la barriera delle casse, è stato fermato dagli addetti alla vigilanza, che lo avevano notato. Arrestato dalla Squadra volante per tentato furto aggravato, ieri è finito a processo per direttissima, dove

è stato rimesso in libertà dopo aver patteggiato due mesi di condanna con pena sospesa. È stato inoltre denunciato in quanto privo di permesso di soggiorno.

Pa.Pi.