Como, 23 febbraio 2020 - Un punto fermo, almeno per ora, nell’itricatissima vicenda della piscine di viale Geno l’ha messa Palazzo Cernezzi assegnando, in via temporanea, la concessione per l’utilizzo alla Pallanuoto Como dopo oltre un anno di braccio di ferro serrato con la Como Nuoto. La società sportiva guidata da Giovanni Dato si è aggiudicato l’utilizzo della struttura a fronte di un’offerta di 51.200 euro l’anno, praticamento sul filo di lana con Como Nuoto che si è fermata a 50.900 euro. Un passo avanti rispetto a quello che era accaduto l’estate scorsa quando la commissione tecnica di Palazzo Cernezzi aveva bocciato entrambe le offerte delle due società. A giustificare la decisione alcune irregolarità formali contenute nelle offerte, in particolare la mancanza di perizie e firme da parte di tecnici accredati dal momento che la struttura è sottoposta a vincoli. Pallanuoto Como potrà subentare solo dopo che si sarà pronunciato il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sul ricorso presentato contro la senza del Tar che aveva annullato la prima gara.

Buone notizie anche sul fronte della piscina olimpionica di Muggiò, chiusa dal luglio scorso, in questi giorni è finalmente arrivato il pezzo di ricambio tanto atteso ovvero il tubo lesionato fatto arrivare dal Lazio. La sostituzione è stata completata e a partire da lunedì sono in programma altri interventi di manutenzione sulla vasca. Una volta terminati i lavori si potrà procedere con la prova di riempimento della vasca, probabilmente non prima di definire la convenzione con la Federazione Italiana Nuoto. In attesa per la messa a norma definitiva dell’impianto l’idea è di lavorare a una soluzione ponte che consenta di utilizzare la vasca e gli spoliatoi.