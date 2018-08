Como, 16 agosto 2018 - Un bambino di 6 anni è deceduto, stamattina, all'ospedale Civico di Palermo, per le ferite riportate dopo essere stato coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale insieme ai genitori in contrada Terranova, nei pressi di Menfi, nell'Agrigentino. Il piccolo, figlio di una coppia di Partanna, nel Trapanese, da tempo trasferitasi a Como, sarebbe stato colpito da un palo - utilizzato come barriera laterale della carreggiata - che ha infilzato la parte posteriore dell'autovettura.