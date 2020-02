Como, 22 febbraio 2020 - Una bara nera accompagnata da alcune rose rosse è stata lasciata questa mattina in piazza Verdi, di fronte all'ingresso del Teatro Sociale. Il cartello con la scritta "Como R.I.P" sopra il cofano lascia poco spazio ai fraintendimenti: si tratta della performance estemporanea di qualche associazione culturale o di un collettivo per denunciare, di fronte a uno dei luoghi simboli della cultura in città, i problemi che sta vivendo Como.

Nei giorni scorsi infatti anche le minoranze avevano denunciato la carenza di offerta culturale, dovuta in parte anche alla mancanza di spazi idonei che risultano o non disponibili come Villa Olmo o in attesa di lavori di adeguamento. Insomma dal punto di vista della cultura la città è un mortorio e qualcuno ha deciso di estremizzare il concetto.







