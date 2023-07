Como, guida auto rubata con a bordo arnesi da scasso e refurtiva: in manette

Como, 30 luglio 2023 – Era alla guida di un’auto rubata e a bordo aveva arnesi da scasso e oggetti ritenuti proventi di furto: i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato.

Sorpreso dai carabinieri alla guida di un’auto rubata, con targhe sostituite, e refurtiva. L’uomo, S.N.L., 55 anni di Tradate (Varese), sabato viaggiava su una Fiat 500X rubata quattro giorni prima a Locate Varesino, ed è stato incrociato da una pattuglia dei carabinieri di Olgiate Comasco che lo hanno controllato. Le targhe del veicolo erano state sostitute con altre, non ancora denunciate su cui sono in corso accertamenti, all’interno dell’auto una macchina da caffè professionale, un registratore di cassa, generi alimentari e oggetti per lo scasso. È stato arrestato per ricettazione in flagranza.