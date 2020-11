Como, 17 novembre 2020 - E' stato salvato grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia locale di Como un anziano che era caduto in casa. Ad allertare i soccorsi una parente dell'uomo che questa sera alle 18, preoccupata dopo averlo chiamato più volte invano, ha telefonato da Alghero ai vigili pregandoli di contattare l'anziano che non rispondeva da un paio di giorni.

E’ stata mandata subito una pattuglia dove risiede l’uomo, un appartamento al piano terra, per verificare, ma anche suonando alla porta non rispondeva nessuno. Gli agenti hanno scavalcato la recinzione e con l’aiuto delle torce hanno visto dalle finestre chi si trovava a terra. E’ stato necessario rompere un vetro per entrare in casa. L’anziano è stato trovato privo di conoscenza e ferito, probabilmente a causa di una caduta. Gli agenti hanno chiamato il 118 e l’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna dopo aver ripreso i sensi.