Como abbandona il Terzo settore. Schiaffo della Giunta Rapinese: "Decine di Consulte buttate fuori"

Il braccio di ferro con la Bocciofila Combattenti di via Balestra, mai nome fu più appropriato, è solo uno dei tanti fronti aperti dalla Giunta Rapinese che ora ha abrogato le consulte delle associazioni, previste dallo statuto comunale. La decisione è arrivata nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina, nell’ambito dell’approvazione di un regolamento per "l’amministrazione condivisa dei beni materiali e immateriali" del Comune con gli enti del Terzo settore. "Una mossa furba, inutile rammaricarsi che questa decisione della Giunta sia stata ratificata dall’attuale Consiglio comunale - spiega Bruno Magatti, responsabile di Civitas e assessore nella Giunta Lucini, ai tempi in cui la città era amministrata dal centrosinistra -. Qualcosa come 208 associazioni comasche, iscritte da un decennio all’albo ufficiale nei vari settori perderanno ogni possibilità di rappresentanza e interlocuzione diretta con il Comune e di confronto tra di loro. Non potranno più dare un contributo alla realizzazione di progetti e all’orientamento delle scelte amministrative comunali nei rispettivi settori di interesse". Una perdita di democrazia, secondo Magatti, che non preoccupa per nulla il sindaco e il suo esecutivo. "Il sindaco e l’assessora ai Servizi Sociali hanno scelto di vedersela direttamente a tu per tu con ciascuno della decina soltanto di soggetti del Terzo Settore ammessi dal nuovo Regolamento, che diventano così monopolisti nella relazione e nella prestazione di beni e servizi con il Comune, alla faccia del vigente statuto comunale. A tutti gli altri che che sono stati esclusi con questo sonoro schiaffo, non resterà che evaporare o intrupparsi".