Commercialista condannato a 4 anni e 2 mesi

Condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione e confisca dei beni in sequestro per Gianpaolo Palmiero, commercialista di 51 anni residente ad Alserio con studio a Como. Il professionista, formalmente nullatenente, era stato arrestato a metà settembre, finito in carcere e poi ai domiciliari dove si trova tuttora, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare chiesta dal sostituto procuratore Massimo Astori, che ha coordinato le indagini della Finanza di Olgiate Comasco. Ieri, davanti al Gup Carlo Cecchetti, si è concluso il processo con rito abbreviato, nel quale il pm aveva chiesto 5 anni di reclusione.

Palmiero era accusato di una serie di reati fiscali, che avevano portato al sequestro di alcune società e ai relativi beni. Gli accertamenti di indagine si erano concentrati su quattro società che ruotavano attorno alle attività del commercialista: la Sed, Studio elaborazione dati, società cooperativa a responsabilità limitata; la Sed società cooperativa onlus; la Mavi&Co srl e la Mavi&Co società agricola a responsabilità limitata. Secondo le accuse, con il denaro delle società riconducibili a lui, sarebbero stati indebitamente pagati la sua villa di Alserio e gli arredi, spese personali, villeggiature, conti di supermercati e altri acquisti che esulavano dall’attività della cooperativa, per un ammontare di 350mila euro. Erano inoltre stati ricostruiti debiti tributari da parte della cooperativa per un milione e 700mila euro, un debito personale con l’erario di 600mila euro, per il quale aveva già ricevuto avvisi di accertamento. Tutti beni che erano stati messi sotto sequestro. Pa.Pi.