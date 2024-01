Col panettone per gli auguri il vademecum antinfortuni

MAPELLO (Bergamo)

Caro dipendente ti scrivo, così ti distrai meno. Oltre al tradizionale pacco di Natale, con panettone, spumante e auguri di buone feste, i vertici della Sangalli, Spa di asfalti di Mapello nella Bergamasca, per il nuovo anno hanno inviato a ciascuno degli oltre 110 dipendenti, una lettera personalizzata per invitarli a prestare massima attenzione alla sicurezza, per evitare incidenti e infortuni. Non che ce ne fosse bisogno: nonostante il lavoro ad alto rischio in strada, accanto a camion, escavatori, schiacciasassi e catrame rovente, nel 2023 tra le fila dei dipendenti della Sangalli si sono contati solo due incidenti sul lavoro, fortunatamente non gravi, per un totale di 24 giorni complessivi di infortunio, mentre nel 2022 erano stati zero.

"Il nostro è un mestiere che, se affrontato con poca accortezza, può essere pericoloso sia per chi lo svolge, sia per le persone che vi gravitano attorno – spiega Marco Sangalli, presidente della società –. Per questo investiamo in sessioni formative, oltre che in dispositivi e apparecchiature che possano limitare i rischi. Ma soprattutto cerchiamo di trasmettere una cultura dell’attenzione e del rispetto delle regole nei nostri collaboratori che, sul campo, sono i soggetti più sensibili".

L’obiettivo è che anche nel 2024 tutti tornino a casa sani e salvi. "Ogni volta che richiamiamo la vostra attenzione su comportamenti scorretti o insistiamo sulla vostra partecipazione ai corsi di sicurezza, lo facciamo con un unico obiettivo – insiste Marco Sangalli nella missiva ai suoi dipendenti –, quello di proteggere voi, i vostri colleghi e le vostre famiglie. Siamo una squadra, una famiglia, e il vostro benessere è una priorità". Che la sicurezza sia una priorità alla Sangalli, lo confermano anche ulteriori accorgimenti, come la decisione di dotare tutti gli automezzi di una telecamera che inquadra gli angoli ciechi. "I dispositivi adottati, al momento, non sono obbligatori per legge in Italia, ma li riteniamo un investimento utile per la prevenzione e per la sicurezza", sottolinea la cfo Raffaella Donghi. La sicurezza, oltre che in termini di salute e di vita, paga pure per quanto riguarda i risultati: il fatturato nel 2022 è stato di 30 milioni di euro e si prevede che nel 2023 abbia raggiunto i 33 milioni.

Daniele De Salvo