Como, il cancello anti-clochard: ci sta soltanto la Lega

Como – Continua a far discutere e dividere l’annuncio del sindaco Alessandro Rapinese di voler erigere un cancello di fronte all’ex chiesa di San Francesco per tenere lontani i senza fissa dimora che vi trascorrono la notte. Non è la prima volta che se ne parla: nel 2020 la Lega, che all’epoca sedeva in maggioranza, presentò una mozione invocando il provvedimento che però venne respinto dal resto del centrodestra. Non è un caso che proprio la Lega sia l’unico partito che ha accolto con favore la proposta del sindaco.

«Il Comune ha deciso di attuare quello che noi suggerivamo già tre anni fa – spiega il segretario cittadino, Ivan Noseda – Riteniamo che il posizionamento di grate o cancelli in luoghi particolari della città possa concorrere a tutelare beni architettonici e spazi pubblici o privati. È necessario scoraggiare i bivacchi, per non dover rivivere situazioni di estremo degrado e insicurezza ricorrendo poi a sgomberi forzati". Contrari oggi come allora gli esponenti di Fratelli d’Italia per i quali chiudere senza offrire un’alternativa ai clochard è come "nascondere la polvere sotto il tappeto".

«Chi utilizza in maniera impropria il porticato dove andrà? – s’interrogano i consiglieri Lorenzo Cantaluppi e Antonio Tufano – Verosimilmente sotto a un altro portico, magari il Broletto? O in qualche area privata, dove risulterebbe più difficoltoso uno sgombero? La sola chiusura comporterebbe un semplice spostamento del problema da una parte all’altra della città. Prima di chiudere si dovrebbe pensare ad aprire, o meglio, a trovare un’alternativa per la gestione dei senza fissa dimora".

Contro il sindaco Alessandro Rapinese, l’associazione Refugees Welcome Italia. "L’Amministrazione comunale dimostra ancora una volta l’incapacità di affrontare con umanità e lungimiranza il problema delle persone che non hanno un luogo dove dormire. I posti disponibili nei dormitori cittadini sono da anni insufficienti, ma il Comune preferisce mettere cancelli piuttosto che offrire posti letto e opportunità di reinserimento".