Cliente alle strette fa arrestare il pusher

Mustafa Boumaaza, marocchino di 35 anni residente a Eupilio, a febbraio aveva patteggiato 2 anni e 10 mesi di reclusione per spaccio di droga, ma nel frattempo non aveva cessato la sua nuova attività. È l’accusa con cui è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Como, che mercoledì lo ha sorpreso in flagranza di cessione di cocaina a un acquirente. Dalla dichiarazioni di quest’ultimo, è emerso che da febbraio, acquistava due dosi alla settimana da mezzo grammo, pagandole 40 euro ognuna, dopo averla ordinata per telefono. A Boumaaza sono inoltre stati trovati 25 grammi di cocaina suddivisi in 30 dosi e 2200 euro in contanti, un bilancino e tre telefoni cellulari. Ora è in carcere al Bassone.