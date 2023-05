Citadel: il lago di Como protagonista nella nuova serie di Amazon. Quali sono i luoghi toccati

Un incipit tutto italiano. Precisamente, lariano. Del resto è noto che il lago di Como è una delle località più apprezzate dai turisti americani, oltre che da molti vip che nel tempo ne hanno frequentato le rive, in primis George Clooney che ha fatto di una splendida villa a Laglio la sua residenza per la villeggiatura in Italia.

Non stupisce, quindi, che “Citadel”, la nuova serie a stelle e strisce di Amazon Prime che intende portare atmosfere e intrecci alla James Bond in un futuro distopico, ambienti parte della puntata di debutto sul Lario.

I luoghi toccati

L’episodio di apertura prende il via con una scena ipercinetica a bordo di un treno ipermoderno in corsa lungo un’ideale linea ad altissima velocità che costeggia il lago di Como, precisamente la zona di Bellagio, come da spiegazione nell’introduzione alla serie.

Si tratta, ovviamente, di una “invenzione” degli sceneggiatori, dato che ben difficilmente, vista la situazione del territorio, sarebbe possibile anche solo progettare una ferrovia ad alta velocità lungo le rive del Lario. Tant’è: il cinema è il regno dell’irrealtà e la sospensione dell’incredulità è uno dei pilastri su cui si regge la settima arte.

Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden, i protagonisti di Citadel

Ancora. Niente spoiler, ma dopo una serie di avvenimenti esplosivi e una mattanza quasi in stile western, il protagonista maschile – l’attore britannico Richard Madden, che interpreta il ruolo di una delle spie di punta dell’agenzia Citadel – si ritrova, privo della memoria, in un ospedale (o una clinica privata?) di Bellagio, dove è stato ricoverato dopo essere stato ripescato proprio dalle acque del lago.

Balzo in avanti di qualche anno ed ecco un altro riferimento a Como, dopo che Madden ha apparentemente cambiato vita, trasformandosi in un padre di famiglia con residenza nelle campagne dell’Oregon. Nella valigetta che è stata conservata dalla sua precedente esperienza fa capolino una nota di dimissioni dall’ospedale di Gravedona, il Moriggia Pelascini che è presidio di riferimento per la sanità dell’Alto Lario.

Il lago ritorna nell’ultima scena dell’episodio iniziale di Citadel quando – in un nuovo flash back – il contraltare femminile di Madden, la bellissima e spietata spia indiana Priyanka Chopra, creduta morta, riemerge proprio dalle acque del Lario.

La serie

Citadel è uno dei prodotti di punta della stagione primaverile-estiva di Amazon. Questa, per sommi capi, la trama iniziale: nel vicino futuro, Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono una coppia di spie per Citadel, un'agenzia indipendente di spionaggio internazionale nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone.

Ma a causa di una fuga di notizie e con un'operazione a tappeto, Citadel viene distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell'ombra manipola il mondo, e i suoi agenti massacrati. Otto anni dopo, Citadel è caduta, tutti i ricordi di Mason e Nadia sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato.

Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega, Bernard Orlick (Stanley Tucci, il Nigel de Il diavolo veste Prada, fra le decine di ruoli che ha rivestito), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale attraverso un olocausto nucleare.