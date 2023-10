Como, chiude la sala scommesse: era punto di ritrovo per pregiudicati

Como – Frequentazioni di persone con precedenti penali e di polizia, o colpite da ordini di allontanamento. Clienti che, secondo la polizia, avrebbero trovato nella sala scommesse Snai di piazza della Tessitrice a Como, “un luogo sicuro”.

Per questi motivi, il Questore di Como, su segnalazione della Divisione Amministrativa e di Sicurezza, ha disposto la chiusura dell’attività per due settimane, motivata da condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In più occasioni gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Locale, sono intervenuti per arrestare o denunciare clienti, per i più svariati reati. A questo si sono aggiunti sequestri penali e amministrativi di sostanze stupefacenti trovati all’interno del locale. In un’occasione lo stupefacente è stato rinvenuto in un bidone dell’immondizia all’interno della sala stessa.