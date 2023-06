Lavori sulla linea Lecco-Como: la partenza non è proprio delle migliori

Como, 29 giugno 2023 – Si annuncia un’estate calda per i pendolari della Como-Lecco fino alla fine di agosto saranno costretti a sostituire il treno con i bus. Negli anni scorsi il disagio era concentrato ad agosto, quando la ferrovia se ne andava letteralmente in vacanza, ma quest’anno il loro sacrificio è legato all’inizio dei lavori di elettrificazione della linea.

Un progetto che prevede un investimento di oltre 78 milioni ed è stato inserito dal Governo tra le opere per le Olimpiadi Milano-Cortina, anche se difficilmente sarà concluso in tempo. Fino al 27 agosto sono previsti interventi di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Albate e Molteno, nel tratto di 22 chilometri che sarà il primo a essere interessato dall’intervento di elettrificazione. Nelle prossime settimane i tecnici oltre alle manutenzioni ordinarie saranno impegnati a compiere i rilievi sulla linea, le due gallerie e gli 8 cavalcaferrovia che dovranno essere completamente riadattati.

“Siamo in attesa di una risposta dall’assessore regionale ai trasporti, ma perlomeno quest’anno ci metteranno a disposizione dei bus che svolgeranno il servizio anche nel mese di agosto - spiega Giovanni Galimberti, portavoce dei pendolari -. Gli orari pubblicati in questi giorni sul sito di Trenord sono abbastanza buoni, anche se a Merone per le coincidenze ci sarà da aspettare una ventina di minuti. La buona notizia è che la linea rimarrà attiva, anche se non è quello che chiedevamo noi. Speriamo riescano a organizzare bus Lecco-Merone in coincidenza col treno che porta a Milano. L’autobus non rappresenta un’alternativa al treno, per coprire il tratto ci mette un’ora in più". La partenza del servizio non è stata delle migliori, tanti pendolari e tra loro diversi studenti impegnati negli esami sono stati costretti a utilizzare l’auto e farsi venire a prendere perché gli autobus hanno effettuato fermate diverse rispetto a quelle indicate sul sito di Trenord. "Qualcuno si è rivolto anche all’infopoint di Cadorna, ma gli operatori hanno fornito le indicazioni che risultavano sul sito, anche se non erano quelle giuste".