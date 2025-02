Chiede l’elemosina e i cittadini protestano. Sessantenne denunciato

A chiamare la polizia sono stati gli automobilisti che si fermavano al semaforo all’incrocio tra viale Roosevelt e via Grandi a Como, dove un uomo chiedeva soldi con insistenza, al punto da risultare fastidioso. La pattuglia della Squadra Volante ha portato in Questura, mercoledì pomeriggio, un romeno di 61 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. All’arrivo degli agenti, ha detto di essere solo di passaggio e di non avere tempo da perdere per un controllo di polizia: è stato denunciato per esercizio molesto dell’accattonaggio.