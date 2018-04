1 min





Como, 30 aprile 2018 - Hanno 29, 23 e 22 anni i giovani residenti in Grecia, arrestati dalle Guardie di confine del Canton Ticino, trovati in possesso di 500 grammi di cocaina. I tre sono stati controllati nei giorni scorsi al valico autostradale di Brogeda, mentre viaggiavano a bordo di un’auto con targhe olandesi, diretti in Italia. La droga, nascosta nell’auto, si è tradotta nel loro arresto per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, al termine dell’interrogatorio a cui sono stati sottoposti. Ora gli inquirenti cercheranno di capire la provenienza dello stupefacente, e a chi era destinato.



