Cernobbio (Como), 11 agosto 2019 - Una delle sue sette vite se l'è giocata l'altra sera nella galleria di Cernobbio, quando è riuscito a salvarsi dopo essere stato gettato dal finestrino di un'auto in corsa. Ha dell'incredibile quel che è successo l'altra sera a un micio salvato dai vigili del Fuoco che l'hanno recuperato, spaventato ma ancora intero, all'interno di una griglia di scarico della galleria dov'era rimasto paralizzato da terrore di essere investito dalle auto in corsa.

Nella sfortuna il gattino è stato fortunato, se infatti il suo padrone senza cuore l'ha gettato via come fosse un rifiuto, un automobilista che viaggiava verso Argegno ha assistito alla scena ed è riuscito a dare l'allarme, salvando di fatto la vita all'animale che è stato affidato alle cure del soccorso veterinario. Non solo, il micio potrebbe aver già trovato qualcuno disposto a occuparsi di lui dal momento che una signora si è già fatta avanti per adottarlo.

L'automobilista che l'ha gettato invece rischia una denuncia per maltrattamento di animali che comporta la reclusione fino a 18 mesi e una multa fino a 30mila euro.

