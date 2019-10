Cernobbio (Como), 29 ottobre 2019 - E’ un po’ come il Duomo di Milano la galleria di Cernobbio, che tornerà a trasformarsi in un cantiere nel corso dei prossimi tre mesi ancora una volta per le infiltrazioni d’acqua. Negli ultimi sette anni è capitato già altre due volte: nel 2012 Anas investì addirittura 23 milioni di euro per risanare le strutture e razionalizzare gli impianti tecnologici e di sicurezza, sembra tutto sistemate e invece appena 24 mesi dopo la conclusione del cantiere gli operai erano di nuovo al lavoro perché dalla volta continuava a infiltrarsi l’acqua. Problema che si è ripresentato anche questa volta tanto che Anas ha annunciato «un robusto intervento di manutenzione per l’impermeabilizzazione e la verniciatura delle pareti della galleria».

Trentasei anni di manutenzioni e rifacimenti praticamente ininterrotti oltre a svariate decine di milioni di euro non sembrano serviti praticamente a nulla. Un primato poco confortante per la piccola galleria, lunga appena 2 chilometri e 400 metri, opera malriuscita fin dall’inizio se si considera che già nel 1983, appena un anno dopo la sua inaugurazione, già si notavano segni di invecchiamento precoce tanto che nel 2008 una classifica dell’Aci la indicava come il tunnel più pericoloso d’Europa. Almeno questa volta per mitigare le conseguenze sul traffico i lavori si svolgeranno durante la notte, con la galleria che rimarrà chiusa fino al prossimo 21 dicembre dalle 21 alle 5,30 del mattino, giorni festivi esclusi.

Di giorno sarà in vigore il limite di velocità a 50 chilometri orari, con delimitazione e interdizione al traffico di due piazzole di sosta per lo stoccaggio delle macchine operatrici. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sul vecchio percorso della statale Regina, tra Menaggio e Moltrasio. Buone notizie invece sul fronte della viabilità in Alto Lago dove è stata completata la passerella ciclopedonale adiacente al Ponte del Passo, sul torrente Mera a Sorico. Grazie all’impiego in contemporanea di tre gru di grandi dimensioni sono stati posati i moduli che costituiscono la nuova pista. Adesso i lavori proseguiranno con gli interventi di finitura, senza più necessitare della chiusura al traffico della statale Regina. In questo caso l’investimento da parte di Anas è di un milione di euro.