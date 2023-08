Forum Ambrosetti di Cernobbio, vietato manifestare nei giorni del summit. Protesta il sindacato di base

Cernobbio (Como) – L’1, 2 e 3 settembre a Cernobbio si svolgerà la 49esima edizione del Forum Ambrosetti e in quei giorni sarà vietato, a Cernobbio, effettuare "qualsivoglia tipo di manifestazione pubblica”. A deciderlo è stato il questore di Como, Leonardo Biagioli, secondo cui sarebbe a rischio "la sicurezza dei partecipanti all'evento che si terrà a Villa d'Este". Partecipanti che, come di consueto, saranno esponenti dei Governi europei e non solo, manager, esperti di economia e finanza.

Immediata la protesta dell'Usb che aveva indetto una manifestazione. "A nulla è valsa la disponibilità di Usb – si legge in una nota – a convertire il corteo in una manifestazione statica da tenersi a più di un chilometro di distanza dalla Villa. In quei giorni a Cernobbio non è permesso manifestare, punto”.

E ancora: “Il think tank della finanza mondiale non deve essere disturbato. Al questore di Como (o più probabilmente allo stesso Ministero degli Interni) non sfugge che a garanzia del diritto a promuovere manifestazioni vige ancora l'articolo 17 della Costituzione, che stabilisce che ‘le autorità possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Per questo moltivo nell'ordinanza si trova la frase, oramai rituale, che la manifestazione che avevamo indetto 'potrebbe essere motivo di attrazione per elementi o gruppi gravitanti nelle aree antagoniste ed anarco-insurrezionaliste in grado di creare serie turbative per l'ordine pubblico’. Una frase buona per tutte le stagioni, destinata a mettere una pietra tombale a qualsiasi contestazione formale”.