Ceresio: il lago green Cicloturismo, tintarella e pure i cani-bagnini

di Roberto Canali

Un lago green il Ceresio, “l’altro“ bacino della provincia di Como che non teme il confronto con il blasonato Lario. Se a Como si corre veloci, tra Porlezza, Lugano e Campione vale la pena di prendersela comoda e godersi l’incanto del lago più internazionale della Lombardia, diviso a metà tra le province di Como, Varese e la vicina Svizzera.

"Non occorre essere sportivi perché le attività proposte sulle rive del Lago Smeraldo sono adatte anche a chi ha gambe meno allenate – spiega il presidente dell’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla, Massimo Mastromarino – Lo scorso anno abbiamo registrato un aumento di presenze dell’83% per la sponda comasca, con gli arrivi cresciuti del 138,5% mentre in provincia di Varese l’aumento dei soggiorni nelle strutture turistiche è stato del 56% (23% quello degli arrivi)". Se chi viene sul Lario ama il relax, sul Ceresio si preferiscono vacanze attive, in particolare per chi vuole conciliare la passione per il ciclismo con quella per la tintarella. Negli ultimi due anni si sono moltiplicate le attività finalizzate al turismo sportivo, dall’affitto delle biciclette alle guide.

Tra le ciclabili più conosciute, versante comasco, quella che collega il Lago Ceresio con il Lago di Como (13,5 km), un itinerario green che si snoda lungo l’ex ferrovia che univa Porlezza con Menaggio. Sulla sponda varesina invece la ciclabile della Valganna e Valmarchirolo conduce alla scoperta di monumenti storici. Oltre al percorso della Via Francisca del Lucomagno, lungo il tragitto è possibile visitare parchi naturali, beni Unesco, artistici e storici.

"Questo lago è perfetto per chi è alla ricerca di un turismo lento improntato a sport, benessere e gastronomia – sottolinea Alessandro Fermi, assessore regionale a Ricerca e Innovazione – Lo faremo scoprire a tanti lombardi e turisti stranieri". Un lago dove vivere un turismo sostenibile per l’assessore al Turismo Barbara Mazzali, che elogia il Ceresio come modello. "Il cicloturismo sta vivendo, senza dubbio, un momento particolarmente felice: non solo per la crescita della domanda, bensì per le strategie messe a punto dai Comuni che stanno investendo proprio in questo ambito – conclude il presidente Massimo Mastromarino – Da qui la vacanza immersiva di chi vuole vivere il contatto con la natura, è appassionato di enogastronomia e vuole conoscere il contesto con un’altissima attenzione ai valori legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale".

Sostenibilità e sicurezza grazie alla convenzione tra l’Autorità di bacino e la Scuola italiana cani di salvataggio: per tutta l’estate una squadra di operatori con i cani-bagnini sarà imbarcata sulle unità nautiche.