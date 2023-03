Centri civici Polemica sulle chiusure

Il Comune in vena di risparmi ha deciso di chiudere quattro centri civici per ridurre le spese di luce e riscaldamento, ma la decisione è andata storta ai gruppi di minoranza che chiedono di riaprirle per venire incontro alle esigenze dei residenti e delle associazioni di quartiere. "La Giunta ha deciso di chiudere gli spazi civici di Camnago Volta, Civiglio, Monte Olimpino e Tavernola per tagliare i costi delle utenze - spiegano Patrizia Lissi del Pd e Luca Vozella di Svolta Civica - Così andiamo verso la creazione di altri luoghi morti, verso l’ulteriore abbandono dei quartieri. Una prospettiva triste e inaccettabile che desertifica le occasioni di interazione sociale e aggregazione per i cittadini. Dopo una pandemia che ha ridotto drasticamente le possibilità di socializzazione, dovremmo incentivare l’utilizzo di questi spazi per l’aggregazione e la partecipazione, promuovendo servizi di prossimità per famiglie e anziani. Ecco, Como va nella direzione opposta". In particolare a Tavernola il centro civico sarebbe dovuto diventare il lungo di ritrovo del gruppo anziani. "Il Comune l’aveva promesso, ma la nuova amministrazione anziché investire sui cittadini preferisce tagliare i costi. Ci chiediamo che fine faranno migliaia di libri".