Como, in visita da tutto il mondo alla caverna “magica” del Baradello

Como, 7 luglio 2023 - Una delegazione internazionale di ingegneri e ricercatori provenienti da Stati Uniti, Francia, Danimarca, Cina, Spagna, Inghilterra, Corea ha visitato questa mattina l’impianto di potabilizzazione della società Lereti, interamente realizzato in una caverna sotto il Baradello. Si tratta di uno dei gioielli tecnologici del patrimonio industriale del gruppo Acinque.

È stato prescelto fra le tappe principali sul territorio nazionale quale meta di una visita dei ricercatori e specialisti del settore idrico convenuti in Italia da ogni dove per il Congresso Mondiale dell’International Ozone Association.

L’impianto oltre che per le qualità tecnologiche intrinseche è segnalato per l’impatto urbanistico zero, essendo completamente nascosto alla vista. È un sito di eccellenza spesso al centro dell’interesse di ingegneri, ricercatori, istituzioni dalla delegazione giapponese a tv estere e teatro delle campagne di sensibilizzazione e formazione civica messe in campo nelle scuole dei territori in cui Acinque opera.

L’impianto è stato realizzato all’interno di un rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale, tratta 12 milioni di metri cubi di acqua ogni anno, pescata al largo della punta di viale Geno e poi distribuito alla popolazione comasca.