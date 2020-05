Castelnuovo Bozzente (Como), 29 maggio 2020 - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a Castelnuovo Bozzente, in via Cattaneo, per il crollo di un vecchio controsoffitto realizzato con delle cannette che ha travolto un uomo di quarantacinque anni. Sono in corso delle perizie per scongiurare altri crolli e verificare l'agibilità dello stabile.

A causare il distacco potrebbero essere state le cattive condizioni del sottotetto rovinato dalle infiltrazioni. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 per prestare le cure del caso alla vittima del crollo che per fortuna ha riportato solo qualche escoriazione.