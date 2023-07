Castelmarte, incendio in un'azienda di via Ravella

Castelmarte (Como), 10 luglio 2023 - È stato spento grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Erba e Canzo il principio d’incendio che poco dopo le 13 ha fatto scattare l’allarme all’interno di un’azienda metalmeccanica di via Ravella.

Da uno dei macchinari ha iniziato a fuoriuscire del fumo e il magazzino è stato immediatamente sgomberato per motivi di precauzione, grazie alla tempestività dei soccorsi non ci sono stati intossicati tra i tecnici e gli operai che nel pomeriggio hanno già potuto riprendere il loro lavoro. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il macchinario che adesso dovrà essere sottoposto a controlli e revisioni.