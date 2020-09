Prima di riaprire il casinò sarà indispensabile attendere l’esito del contenzioso fallimentare attualmente pendente di fronte alla Cassazione. A stabilirlo con una nota trasmessa alla Camera dei Deputati dove pendeva un odg del deputato della Lega Simone Billi, è stato il Viminale. Di fronte alla richiesta avanzata al Governo dal deputato del Carroccio "per valutare l’opportunità di adottare tutte le iniziative per consentire in tempi brevi la riapertura del casinò e la salvaguardia dei posti di lavoro" gli esperti del ministero dell’Interno hanno replicato che ogni soluzione sarebbe prematura senza conoscere l’esito del contenzioso in Cassazione.

In subordine si era discusso sulla possibilità di consentire al Comune di promuovere una gara aperta ai privati per la gestione della casa da gioco. In questo caso però servirebbe una legge per stabilire espressamente che "il ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, possa autorizzare il Comune a indire una gara pubblica per l’affidamento a soggetti terzi privati dell’esercizio dell’attività del gioco d’azzardo, previa definizione del fallimento dell’attuale società di gestione".

Secondo gli esperti del Viminale una gara del genere andrebbe sottoposta al vaglio preventivo dell’Avvocatura generale dello Stato, "a tutela della stessa Amministrazione comunale e dei dicasteri vigilanti". Insomma per evitare pasticci meglio attendere la sentenza della Cassazione.

Roberto Canali