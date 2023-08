Kamel, morto dopo essere rimasto venti minuti sott’acqua. E ora spuntano i cartelli: “Non fate il bagno”

Como – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni che ieri pomeriggio è affogato di fronte alla spiaggia abusiva dietro al Tempio Voltiano. Kamel Yassa Ayed Agaiby, questo il suo nome, è morto della notte all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dov’era giunto in condizioni disperate.

Nonostante i tentativi di soccorrerlo da parte degli amici, anche loro rifugiati dall’Egitto e come lui domiciliati in provincia di Milano, il ragazzo è stato letteralmente inghiottito dalle acque del lago ed è stato impossibile ritrovarlo finché sul posto non sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il diciannovenne è entrato in acqua pur non sapendo nuotare, ignorando le insidie del Lario il cui fondale scende anche di diversi metri a pochi passi da riva.

Quando si è accorto di essere finito in un punto in cui non toccava era ormai troppo tardi.

Non sono riusciti a trovarlo neppure un ragazzo che gioca a pallanuoto e lavora in un locale della passeggiata, che si è prontamente tuffato, e un turista arrivato a dargli una mano. Quando l’hanno ripescato, a una profondità di quattro metri, erano già trascorsi oltre una ventina di minuti. Il giovane ha avuto anche un arresto cardiaco, trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna, i medici hanno tentato di salvarlo anche sottoponendolo ad Ecmo, un trattamento per l’ossigenazione extra corporea, ma nella serata di ieri è deceduto.

Si tratta del secondo ragazzo che perde la vita, in neppure dieci giorni, sulla spiaggia abusiva alle spalle del Tempio Voltiano. Anche l’incidente precedente, avvenuto domenica 13 agosto, era costato la vita a un ventenne originario dell’Egitto residente nell’Alto Milanese. Due tragedie che hanno avuto grande risonanza, ma non sono servite a dissuadere i turisti mordi e fuggi, soprattutto stranieri, a venire a fare il bagno qui.

Forse per questo lunedì sera, poche ore dopo l’ultimo incidente, sono comparsi dei cartelli artigianali, scritti in più lingue (italiano, inglese, francese e arabo) in cui si invitavano i turisti a rimanersene a casa. "Quattro persone morte qui da giugno 2022 a oggi - c’era scritto - E lo scarico del depuratore della fogna della città a due metri dalla spiaggia. Cos’altro vi serve per capire che qui non si deve fare il bagno?". L’unico errore è che il Cosia è inquinato per conto suo, senza il contributo del depuratore. Il resto è tutto vero.