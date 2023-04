Caregiver Un sostegno a chi aiuta

C’è un esercito silenzioso che ogni giorno si fa carico di un proprio parente fragile perchè anziano, disabile o affetto da patologie che ne impediscono una vita autonoma. Ma anch’essi hanno bisogno di essere sostenuti. Per aiutare gli oltre 116mila caregiver bergamaschi, praticamente un cittadino su 10, Ats ha deciso di realizzare il "Laboratorio Caregiver Bergamo", progetto che ha come obiettivo di costruire una rete di sostegno e di raccordo per i caregiver, in particolare per i caregiver familiari. L’Agenzia di tutela della salute ha firmato un accordo di collaborazione tra gli attori del territorio, oltre un’ottantina di realtà tra enti del sistema sociosanitario (l’Ats e le Asst), istituzioni (dalla Regione agli Ambiti territoriali e alle amministrazioni locali), Terzo settore. Il progetto, reso possibile anche grazie a un finanziamento di quasi un milione da parte di Regione, è articolata sul biennio 2023-2024 (i primi workshop partiranno la prossima settimana) e mette al centro 5 macroaree: Informazione e sito web, ovvero strumenti informatici per favorire la conoscenza sul tema e censire il fenomeno; Formazione e accompagnamento, con attività dedicate a potenziare le competenze dei caregiver; ma anche al counseling e all’ascolto; Supporto e sollievo, con un’ulteriore serie di attività dedicate a integrare il lavoro di cura; Budget di salute, con la messa a sistema di misure specifiche; e "Giovani caregiver", per fornire risposte in particolare ai 5mila giovani che già sono impegnati in compiti di caregiving.

"L’idea - spiega il dg di Ats Bergamo, Massimo Giupponi - è quella di sostenere chi sostiene. Si tratta di un servizio che integra le prestazioni sociali con quelle sanitarie". Con due finalità: prima di tutto far sì che i caregiver siano parte integrande del sistema di cura e poi per sostenerli attraverso un lavoro di affiancamento con le competenze professionali che il progetto metterà insieme. M.A.