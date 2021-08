Como - Disordini in carcere a Como. Due detenuti tengono in scacco da giorni gli agenti della Polizia penitenziaria del Bassone. A più riprese allagano e incendiano le loro celle, da cui tentano di evadere utilizzando i termosifoni per sfondare i cancelli. In un'occasione ci sono anche quasi riusciti. A denunciare la situazione di forte tensione è Gian Luigi Madonia, segretario regionale dell’Uspp, Unione sindacati di Polizia penitenziaria. "I due soggetti hanno letteralmente messo a soqquadro, allagato e incendiato le rispettive celle e anche staccato i termosifoni per tentare di aprire il cancello – spiega il rappresentante dei poliziotti della Penitenziaria -. Ma non basta distruggere e incendiare gli ambienti: da tempo i due proseguono con atti autolesionistici e devono essere ricoverati e piantonati". I detenuti sono due stranieri già allontanati da altri istituti di pena per il loro comportamento pericoloso. Prima di ferragosto un altro detenuto che non voleva tornare nella propria cella aveva invece picchiato gli agenti.

"E' il fallimento di un sistema penitenziario, in cui la politica corre ai ripari con proposte legislative per fare uscire più delinquenti possibili dal carcere, ma non si pone mai il problema su come devono essere gestiti i soggetti problematici o psichiatrici che devono starci in carcere, lasciando di fatto tutto sulle spalle degli agenti della Polizia penitenziaria", prosegue il sindacalista. "Da tempo stiamo assistendo a una serie di eventi, purtroppo non solo in Lombardia, in cui si palesa un sistema ormai fallimentare che sta facendo una gran fatica a tenersi in piedi, sia dal punto di vista organizzativo che sotto il profilo della credibilità - rincara la dose Giuseppe Moretti, presidente nazionale dell'organizzazione sindacale -. Si tratta di gesti violenti, autolesionistici, distruzioni di camere o altro messi in atto da soggetti evidentemente affetti da patologie mentali che non possono essere detenuti in una ordinaria struttura penitenziaria”.