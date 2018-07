Carate Urio (Como), 27 luglio 2018 - Infortunio sul lavoro in tarda mattinata a Carate Urio dove un operai edile è caduto da un impalcatura su un cantiere lungo la Statale Regina. L'uomo, dipendente di un'azienda edile stava lavorando sul tetto di un garage in costruzione quando è volato a terra da un'altezza di tre metri.

Immediatamente soccorso dai compagni di lavoro l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Anna con diverse contusioni e alcune fratture, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como e i tecnici dell'Ats Insubria che insieme ai carabinieri dovranno ricostruire l'accaduto e verificare che sul cantiere sono state rispettate le norme di sicurezza.