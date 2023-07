Caporalato, scoperti 11 irregolari in nero: ditta sotto indagine da mesi

CANTÙ (Como)

Da inizio anno, la Squadra Mobile di Como stava monitorando un’azienda bergamasca con sedi a Cantù e Truccazzano, nel Milanese, che opera nel settore del mobilio per aeroporti, con l’ipotesi che al suo interno venissero sfruttati lavoratori in gran parte stranieri, approfittando del loro stato di bisogno. È stato così ricostruito un sistema in cui è risultato coinvolto l’amministratore unico della società, assieme ai responsabili di produzione delle sedi operative e di un soggetto esterno, egiziano, che avrebbe avuto il ruolo di reclutatore di manodopera. Venerdì, a conclusione dell’attività, la polizia ha perquisito le sedi dell’azienda, scoprendo la presenza di 11 stranieri clandestini, tutti risultati in stato di indigenza economica, e impiegati in nero, privi di contratto di lavoro. Otto dei quali alloggiati in un alloggio riferibile all’azienda poco distante dalla sede di Cantù. Altri, italiani e stranieri con permesso di soggiorno, erano inoltre impiegati senza regolare contratto di lavoro. L’egiziano è stato rintracciato in partenza dall’aeroporto di Milano-Malpensa e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria: con sé aveva 10mila euro. Al momento, si ritiene che tale sistema proseguisse da anni, con una rotazione del personale clandestino impiegato con le più disparate mansioni lavorative di tipo manuale, senza alcuna tutela. Per eseguire le commesse ad alcuni scali aeroportuali, i dipendenti venivano assunti per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori salvo poi essere licenziati e impiegati nuovamente in nero. Paola Pioppi