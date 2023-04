Capiago, incidente sul lavoro: ha un malore cade e batte la testa

Capiago Intimiano (Como), 5 aprile 2023 - I vigili del fuoco del Saf sono intervenuti questa mattina in via San Carlo per il recupero di un'operaio che è rimasto ferito mentre lavorava in una vasca di decantazione un paio di metri sotto il livello della strada.

Malore e caduta

Il 57enne ha avuto un malore ed è caduto sbattendo la testa, grazie all'aiuto dei vigili del fuoco è stato recuperato e affidato alle cure del personale medico che attendeva in strada.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto anche il personale di Ats Insubria che dovrà stabilire se sono state rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro. L'operaio è stato portato all'ospedale Sant'Anna, fortunatamente non è in pericolo di vita.