Canzo, spacciavano cocaina dall’auto: due in arresto

Canzo (Como), 21 ottobre 2023 - Ieri sera gli agenti della Squadra mobile di Como, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona dell’Erbese, hanno arrestato due cittadini marocchini rispettivamente di 25 e 27 anni, irregolari sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Individuati mentre spacciavano a bordo della loro auto, poi risultata di proprietà di un prestanome, quando gli agenti hanno cercato di fermarli i due hanno cercato di fuggire a piedi, ma non sono riusciti ad andare molto lontano. Durante la perquisizione sono sequestrate 10 dosi preconfezionate di cocaina, per un peso complessivo grammi 15, una dose preconfezionata di hashish, 495 euro in contanti e quattro telefoni cellulari utilizzati per l’attività illecita. Portati in questura i due sono stati arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuti in attesa del processo con rito direttissimo.