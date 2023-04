Cantù: auto imbottita di Mdma e cocaina. Era la droga per i giovani della movida

In auto custodiva il rifornimento di droga per i frequentatori di locali pubblici dell’Erbese e della Brianza lariana. Un quarantenne è stato denunciato dai militari della Guardia di finanza della compagnia di Erba in seguito a una serie di controlli disposti sul territorio in chiave anti-spaccio, previsti dal piano operativo varato dalle Fiamme gialle per contrastare i traffici illeciti.

L’ispezione

I militari si trovavano nelle vicinanze del deposito delle autolinee a Cantù: qui hanno notato i movimenti sospetti di un automobilista che, alla vista degli operatori, aveva provato ad allontanarsi alla chetichella. A poco, però, è valso il suo tentativo di ritirata. È stato bloccato e fatto scendere dal veicolo, di modo che potesse iniziare un’accurata perquisizione dell’abitacolo.

La scoperta

All’interno della vettura, custodite fra il bagagliaio e altri scomparsi, sono state trovate e sequestrate dosi di cocaina, marijuana e Mdma. Secondo i primi accertamenti svolti dai militari, gli stupefacenti avrebbero dovuto essere venduti ai giovani che si radunano nei locali pubblici e nelle piazze, principali centri della movida lariana.

Perquisizione domiciliare

Successivamente i finanzieri hanno deciso di dare un’occhiata anche all’abitazione del presunto spacciatore. All'interno della sua camera da letto è stata trovata altra droga per un totale complessivo di 2 grammi di cocaina, 27 grammi di marijuana, 5 grammi di anfetamine e 97 grammi di Mdma. Sono stati recuperati anche denaro contante (1.050 euro) e strumenti di pesatura e confezionamento delle sostanze stupefacenti.