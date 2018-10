Cantù (Como), 4 ottobre 2018 - La morte della piccola Aurora Sigi, vittima a soli sedici mesi di un incidente stradale avvenuto il 2 maggio dello scorso anno a Cantù, nel Comasco, fu causata da una manovra di un’auto che stava svoltando, ma anche dalla mancanza di una serie di precauzioni che avrebbero dovuto adottare i suoi genitori. Così il papà e la mamma della piccola, e il conducente dell’auto che aveva effettuato quella manovra imprudente, sono andati incontro alla stessa quantificazione della pena: un anno e quattro mesi di carcere, con pena sospesa.

Davanti al gup comasco Laura De Gregorio, i genitori della piccola – Manuel Sigi, 29 anni, e Vanessa Cunio, 26 anni – hanno patteggiato, delegando ai loro avvocati di concordare la pena. Ha invece scelto il rito abbreviato il conducente dell’auto con cui si erano scontrati, Fabio Pozzoli, 34 anni di Cantù, andando incontro a una sanzione identica.Tutti erano chiamati a rispondere di omicidio colposo stradale, per quell’incidente avvenuto in una serata di pioggia e poca visibilità, quando Pozzoli, alla guida di una Skoda Fabia, aveva effettuato una manovra di svolta, colpendo frontalmente la Lancia Y10 su cui viaggiava la bimba con i genitori. Nell’immediatezza Pozzoli era stato arrestato: l’alcol test aveva rivelato un tasso nel suo sangue di 1,38. Ben superiore alla soglia di 0,50 ammessa dal codice.

Ma gli accertamenti successivi avevano portato alla luce una serie di aspetti tali da attribuire la responsabilità della morte della bimba anche ai genitori. La loro auto era risultata sottoposta a fermo amministrativo, e quindi non abilitata alla circolazione, con freni e pneumatici ritenuti «non efficienti». Ma soprattutto, la bimba era priva di qualunque sistema di protezione obbligatorio: non c’era il seggiolino. I rilievi avevano ipotizzato fin da subito che Aurora stesse viaggiando in braccio alla mamma, sul sedile anteriore lato passeggero, senza cinture di sicurezza. La conferma dalla consulenza svolta per conto del sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso, giunta alla conclusione che se la piccola fosse stata sul sedile posteriore, affrancata a un seggiolino, il suo destino sarebbe stato ben diverso. Perché quelle lesioni con cui era giunta al pronto soccorso in condizioni drammatiche, tra cui un trauma cranico e facciale, la frattura di una gambina e altre ferite, che ne hanno determinato la morte, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza che il codice della strada impone