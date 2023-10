Cantù, arrestato 58enne per maltrattamenti in famiglia

Como, 16 ottobre 2023 - Arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 58enne di origini straniere, pregiudicato. Sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Lurago d'Erba, in provincia di Como domenica a intervenire.

A chiedere aiuto nel tardo pomeriggio di ieri con una telefonata ai carabinieri di Cantù è stata una donna in lacrime. All'arrivo dei militari il marito si trovava al piano superiore dell'appartamento, in evidente stato di ebbrezza alcolica e la moglie si era barricata in una stanza, con segni di violenza al volto ed al corpo.

I militari avvisavano il 118, che trasportava la donna in Ospedale e procedevano all'arresto del marito per maltrattamenti in famiglia, constatando che vi erano delle querele presentate in passato dalla moglie, sempre per i medesimi motivi di violenza domestica.