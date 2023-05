Cantù, per l’ex assessore Giorgio Quintavalle una nuova accusa

Cantù (Como) – Mentre si apre il processo dibattimentale a carico di Giorgio Quintavalle, la Procura di Como gli contesta nuove imputazioni, in aggiunta a quelle che lo avevano raggiunto a novembre 2022. L’ex assessore canturino, 50 anni, residente a Morcote, ora agli arresti domiciliari in Italia in quanto coinvolto nell’indagine in cui è accusato di aver generato o partecipato a un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare, ieri in apertura dibattimentale si è visto notificare dal pubblico ministero Antonia Pavan un’ulteriore ipotesi di concorso esterno nel fallimento della società Aqvasport Lario di Cermenate, fallita nel 2021, di cui è stata ricostruita una distrazione di circa 30mila euro. Imputazione che gli viene contestata in concorso con gli altri tre principali imputati: l’ex assessore di Cantù Claudio Ferrari, 54 anni, residente a Vacallo e detenuto al Bassone; Fabrizio Arnaboldi, 51 anni, di Cantù; Luca Della Fontana, 57 anni di Dumenza.

L’udienza di Arnaboldi è stata rinviata a giugno per consentire al difensore di valutare questi nuovi elementi, ma domani è fissata un’ulteriore e diversa udienza davanti al gup Carlo Cecchetti per valutare le posizioni dei tre coimputati e di altri indagati, ormai processualmente suddivisi in quattro differenti filoni. Ferrari ha infatti ricusato il giudice dell’udienza preliminare, ritendo che in un provvedimento avesse espresso un’anticipazione di giudizio, e sarà assegnato a un altro giudice.

Domani saranno invece trattati i patteggiamenti per i quali è stato già trovato l’accordo con il pm Pavan, tra cui quelli di Arnaboldi e Della Fontana: hanno ottenuto il consenso rispettivamente a 3 anni di reclusione convertiti in lavori di pubblica utilità, e a 2 anni con pena sospesa. Saranno inoltre valutate tre richieste di rito abbreviato. Tutti, nei vari ruoli, sono accusati di aver generato o partecipato a un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare. Le ricostruzioni cui sono giunte le indagini della Guardia di finanza ritengono che ogni società coinvolta non avesse versato al fisco quanto dovuto per poi essere svuotata prima degli accertamenti erariali, con il trasferimento delle disponibilità finanziarie a favore degli indagati o di società anonime di diritto svizzero, così da non rendere possibile l’azione di recupero delle tasse.