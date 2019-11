Cantù (Como), 1 novembre 2019 - Trasgressione sì ma con senza passare il segno nella notte di Hallowwen a Cantù dove a presidiare il centro ci hanno pensato gli agenti della municipale, impegnati in un servizio di pattuglia straordinaria che è iniziato alle 19.30 ed è proseguito fino alle 4 del mattino. Una trentina i controlli agli automobilisti con l'alcoltest, l'episodio più curioso è avvenuto in via Cavour dove un quarantenne completamente ubriaco ha danneggiato diverse auto facendo manovra con la sua utilitaria. Fermato dai vigili chiamati dai vicini l'uomo ha rifiutato di sottoporsi ai controlli così gli agenti gli hanno sequestrato l'auto e ritirato la patente.

Nel corso della notte sono stati condotti anche controlli con il cane antidroga che affianca gli agenti nei loro controlli. A un ragazzo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e stata comminata una multa di 300 euro accompagnata dal daspo urbano e dalla segnalazione in prefettura. Alle 2.30 in piazza Garibaldi è stato denunciato anche un trentenne albanese per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.