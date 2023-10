Cantù, persone non autorizzate all’interno: sala giochi chiusa per cinque giorni

Cantù (Como), 20 ottobre 2023 - Il questore di Como ha disposto la sospensione per cinque giorni dell’attività di una sala scommesse nel comune di Alzate Brianza e di una sala giochi “VLT” nel comune di Cantù, la revoca di una licenza di sala giochi nel comune di Olgiate Comasco.

Nel caso delle due sale giochi controllate si ha avuto modo di accertare la presenza nelle stesse, in plurime occasioni, di persone non autorizzate alla loro conduzione. Nonostante i ripetuti controlli la situazione non è mutata e il questore è intervenuto per riportare alla normalità la situazione illecita attraverso la sospensione delle due attività per 5 giorni.

Quanto al settore relativo al rilascio delle licenze di pubblica sicurezza è stata disposta la revoca di un’autorizzazione di una sala giochi “VLT” di Olgiate Comasco poiché, dai controlli effettuati, si è constatata la chiusura della stessa da più di un anno. Ciò anche per il fatto che devono essere effettuati dei lavori di ristrutturazione nel locale stesso che, pertanto, non risponderà più ai requisiti originari, con la conseguente necessità di nuova istruttoria.