Cantù avrà la sua Casa del basket: un sogno lungo 50 anni. Avviata la gara d’appalto

Cantù (Como) – È ormai da mezzo secolo che la Pallacanestro Cantù sogna di tornare a giocare nella città in cui è stata fondata e che porta nel nome, oltre che nel cuore. Una diaspora iniziata ai tempi del mitico Parini, poi c’è stato il Pianella di Cucciago che doveva essere una soluzione provvisoria e invece è rimasto in piedi per quarant’anni e ultimamente Desio, che però non ha portato molto bene visto che la società è retrocessa.

Adesso la diaspora potrebbe finalmente essere giunta agli sgoccioli, la provincia ha infatti avviato la procedura di gara per realizzare la "Casa del Basket" in Corso Europa, nello stesso punto in cui furono eretti il PalaBabele e il PalaTurra, si spera con un esito ben diverso. Il bando prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione di una struttura polifunzionale nel comune di Cantù, nonché la successiva gestione e manutenzione per tutta la durata del contratto, prevista per 50 anni a decorrere dalla data di consegna dell’impianto al concessionario. Il lotto di intervento delle opere si estenderà su una superficie territoriale di quasi 28mila metri quadri.

L’arena si svilupperà su tre livelli: seminterrato, terra, primo piano. Conterrà al suo interno l’arena sportiva dove si disputeranno le gare di campionato, un campo di allenamento e gli spogliatoi. A questi andranno aggiunti i locali degli impianti, depositi, infermerie, una palestra per l’allenamento dei giocatori, un bar, gli uffici amministrativi, l’area stampa, un ristorante, negozi e la biglietteria. Nel dettaglio, il nuovo palazzetto avrà 5.100 posti a sedere, un campo di allenamento con campo di gioco alla quota seminterrato, con tribuna interna da 150 posti, oltre a un campo esterno 3 contro 3. "Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture sportive nel nostro territorio e nel sostegno alle attività agonistiche di alto livello - spiega il presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - La realizzazione di questo palazzetto rappresenta un investimento nel futuro della pallacanestro Cantù e di tutto il movimento sportivo locale". La nuova opera costerà 50,5 milioni di euro, 40 dei quali saranno a carico della società che costruirà il palazzetto a fronte di un contributo pubblico di 11 milioni di euro: 4 di Regione Lombardia e 7 dal comune di Cantù.