Cantù (Como), 4 luglio 2019 - E' stata ritrovata grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza una bicicletta rubata lunedì in piazza Parini e restituita, il giorno successivo, alla sua proprietaria grazie all'indagine della polizia locale di Cantù che individuato il responsabile del furto, un quarantenne residente in città, fermandolo il giorno dopo in via per Alzate. Mercoledì mattina è stato notificato il decreto di espulsione a un trentasettenne cittadino liberiano senza fissa dimora, già arrestato nel 2018 per rapina e violenza sessuale, fermato di nuovo in centro mentre infastidiva i passanti ubriaco. L'uomo ha fornito generalità false ai vigili che però sono risaliti ugualmente alla sua identità e hanno provveduto a denunciarlo.

Durante i controlli di polizia stradale effettuati dalle ore 19.00 alle ore 06:00, sono stati controllati 37 veicoli e sottoposti ad alcoltest i relativi conducenti, nessuno è risultato positivo. Alle 3 del mattino in via Milano gli agenti hanno sequestrato un veicolo che è risultato privo di assicurazione da due anni. Al proprietario, un trentenne residente nell'ex Jugoslavia residente a Bologna, è stata ritirata la patente e confiscata l'auto, con in aggiunta una multa da 1.988 euro.

Controlli anche in piazza Garibaldi dove in un bar sono stati sorpresi due ragazzi minorenni, di 16 e 17 anni, ai quali erano stati venduti superalcolici. L'esercizio per ora è stato sanzionato con una multa da 516 euro per aver tenuto la musica troppo alta dopo la mezzanotte, nei prossimi giorni potrebbe essere di nuovo multato per aver venduto bevande alcooliche a minorenni.





