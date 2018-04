Cantù (Como), 21 aprile 2018 - C'è anche Maurizio Riva tra i vincitori del Premio Internazionale Salone del Mobile di Milano, giunto alla sua terza edizione e tributato da una giuria composta dall'esperta di design Chiara Alessi, l'architetto Stefano Boeri, il fotografo Giovanni Gastel, la curatrice di mostre Angela Rui e il direttore del Design Museum di Londra Deyan Sudjic.

Un premio speciale quello tributato all'imprenditore canturino, a capo insieme ai fratelli della Riva 1920, per la sua "voglia di combattere ogni giorno per un mondo migliore, perché non c’è ancora nessun altro pianeta sul quale poterci trasferire. Un uomo il cui cuore è fatto per metà di legno, capace di apprezzare e mostrare le infinite qualità del materiale rimanendo nell’ombra".