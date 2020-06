Cantù (Como), 6 giugno 2020 - Il mancato rispetto delle norme sul distanziamento ha fatto finire nei guai il titolare di un negozio di generi alimentari di Cantù. Gli agenti della questura si sono insospettiti quando hanno visto fuori dalla bottega una quindicina di persone che non rispettavano la distanza di sicurezza di almeno un metro l'uno dall'altro, in più il titolare li faceva entrare senza provare loro la febbre e non aveva esposto all'interno le informazioni anti-contagio.

Abbastanza per far scattare una multa salata nei confronti del titolare del negozio, un cittadino del Bangladesh da anni residente nel nostro Paese. Oltre alla sanzione è scattata anche la sospensione dell'attività per 5 giorni.