Cantù (Como), 19 maggio 2018 - Una trentina di militanti della Lega, guidati dagli onorevoli Nicola Molteni e Alessandra Locatelli, questa mattina hanno manifestato in via Milano di fronte al centro culturale islamico dell'associazione Assalam che recentemente ha ottenuto dal Tar il benestare per il Ramadan.

"Sempre più la Lombardia e in particolare la provincia di Como sono al centro di inchieste sul terrorismo di matrice islamista - ha denunciato l'onorevole Molteni - Solo negli ultimi mesi ricordo gli arresti a Fenegró e a Como dove estremisti radicalizzati sono risultati direttamente legati a gruppi terroristici. Ottimo il lavoro di prevenzione delle forze di polizia e delle procure, il nostro però rimane un territorio a rischio. Già la moschea di Como, in via Pino, è al centro di indagini, autorizzarne una abusiva a Cantù, grazie alla sentenza di un Tar, eleva il rischio di insicurezza nel nostro territorio".