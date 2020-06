Cantù (Como), 6 giugno 2020 - A mettere nei guai il titolare di un Bed&Breakfast con sede in città sono state le recensioni dei clienti, postate sulla piattaforma di un operatore online e lette anche dagli agenti della Squadra amministrativa della Questura di Como che hanno avviato dei controlli. Sono bastati pochi riscontri per scoprire che il titolare da almeno un anno a questa parte non segnalava il nominativo dei propri ospiti come invece sono tenuti a fare per questioni di sicurezza alberghi e case vacanze.

Un obbligo che è diventato ancora più stringente con le normative approvate per contenere il coronavirus e l'obbligo per esercizi pubblici e attività commerciali di tenere l'elenco dei loro clienti. Per questo il titolare è stato denunciato.