Cantù (Como), 3 aprile 2018 - Momenti di paura nel tardo pomeriggio in via Ginevrina da Fossano dove un'auto condotta da un'anziana ha sbandato finendo sul marciapiede. Per fortuna in quel momento non stava arrivando nessun pedone e l'auto ha finito la sua corsa contro il muro di confine di un giardino, non prima di aver abbattuto un semaforo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cantù per liberare l'anziana, che probabilmente è stata colta da malore. La donna è stata portata per accertamenti all'ospedale, sul posto sono rimasti i carabinieri di Cantù per i rilievi di rito e per regolare il traffico, bloccato lungo la direttrice che dal centro arriva a Vighizzolo.