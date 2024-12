Canegrate, rimessa a nuovo dai volontari la casetta dei libri

Il lavoro di restauro della casetta dei libri della biblioteca di Canegrate, in via Garibaldi, è stato portato a termine, grazie ai ragazzi dello Sfa Il Caleidoscopio, di La Ruota Onlus. L’intervento di recupero ha interessato la porticina anteriore che era stata scardinata. "Anche questa volta – commentano dal Comune, nell’annunciare il buon esito del lavoro – è dimostrato che le iatture si possono trasformare in opportunità: in attesa delle nuove cerniere, hanno portato la porticina in laboratorio, colorando anche il bordo interno. Sul posto non si sarebbe potuto perché la vernice non si sarebbe asciugata in tempo. Insomma... meglio di prima!". Il progetto di restauro dei beni comuni è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e La Ruota Onlus di Parabiago, realtà che si occupa di prestare assistenza a persone con fragilità, tra cui minori e disabili. "La collaborazione continua – prosegue il Comune – a presto le novità. E a proposito di casetta dei libri, leggete che fa bene".