Como, il cane Gilda cade dal sentiero: recuperato dai vigili del fuoco

Como, 5 luglio 2023 - Abituata a stare all’aperto, ma non troppo Gilda, una femmina di segugio che questa mattina, mentre stava passeggiando con la sua padrona a Camnago Volta è caduta dal sentiero finendo nella boscaglia sottostante.

La donna ha cercato di raggiungere l'animale, ma a causa del fango non è riuscita a scendere e anzi ha rischiato a sua volta di rimanere intrappolata, per questo ha preferito chiamare ii 112 allertando il comando di via Valleggio dei vigili del fuoco.

La povera Gilda, 15 metri più basso, confortata dalla sua padrona che ha cercato di mantenerla calma ha atteso l'arrivo degli specialisti del Saf, il nucleo alpino, speleo fluviale che si sono calati dal ponte dei Bottini e assicurando l’animale con un’imbracatura l’hanno riportato sul sentiero affidandolo di nuovo alle cure della padrona.