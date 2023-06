Cancellate a San Francesco Presidio e tensione in città

di Roberto Canali

Divide ancor prima di essere messo in opera il cancello che il sindaco Alessandro Rapinese vorrebbe costruire per delimitare il porticato dell’ex chiesa di San Francesco, allontanando in questo modo per sempre i senza fissa dimora che ogni notte vi cercano riparo. Dopo le opposizioni, le forze politiche di destra e sinistra e i sindacati a schierarsi contro l’iniziativa sono i volontari di Como Senza Frontiere, che raggruppa le realtà del terzo settore che in città si occupano dei senza fissa dimora.

Per chiedere a Palazzo Cernezzi di tornare sui suoi passi domenica prossima è stato organizzato un presidio di protesta davanti al portico a partire dalle 15.30. "Chiediamo ai gruppi organizzati e a tutti i comaschi di esprimere il loro dissenso contro le politiche locali che opprimono le persone migranti e in povertà, contro le politiche della fortezza Europa che moltiplicano le stragi e le violenze sulle rotte di mare - spiegano i volontari - Como è una città di frontiera, lo abbiamo scoperto nell’estate del 2016 quando centinaia di migranti e profughi si sono accampate attorno alla stazione di San Giovanni dopo essere state respinte a Chiasso".

La manifestazione sarà anche l’occasione per protestare contro la sentenza della Corte di Appello di Milano che la primavera scorsa ha assolto i militanti del Veneto Fronte Skinheads dopo l’irruzione, nel novembre del 2017, nella loro sede nel corso di una riunione. "Chiediamo a tutti i comaschi di opporsi alla pessima gestione da parte dell’amministrazione cittadina dei problemi delle persone migranti e fragili in generale, che ha nell’esibita intenzione di chiudere con cancellate il portico di San Francesco un nuovo, ignobile simbolo".

Da tempo l’associazione comasca chiede che in città venga aperto un nuovo dormitorio permanente, in grado di offrire un rifugio anche durante la primavera e l’estate ai senza fissa dimora che in inverno sono accolti all’interno dell’ex caserma in Borgovico, grazie agli spazi concessi dalla provincia.

Problemi comuni ad altre città italiane, ma particolarmente sentiti in un capoluogo di provincia via di transito verso la confinante Svizzera e il nord dell’Europa.